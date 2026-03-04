الغرفة التجارية للرسالة: الأسواق في غزة ستشهد ركوداً بعد التدافع على شراء السلع خلال الأيام الماضية

قال القائم بأعمال الغرفة التجارية، حسام الحويطي، إن السوق في غزة سيشهد ركوداً كبيراً خلال الأيام القادمة، نتيجة التدافع الكبير الذي شهدته الأسواق من المواطنين لشراء المواد الغذائية وتخزينها خلال الأيام الماضية.

وأوضح الحويطي لـ"الرسالة نت" أن التدافع على الشراء أدى إلى استهلاك المخزون المتوفر لدى التجار بسرعة، ما سيترك الأسواق في حالة ركود مؤقت تؤثر على حركة البيع والشراء، قبل أن تعود إلى طبيعتها تدريجياً مع انتظام الإمدادات.

وأشار إلى أن السوق الآن مستقر بعد فتح المعابر ودخول البضائع، مؤكداً أن الكميات المتوفرة كافية لتلبية احتياجات المواطنين دون الحاجة للتهافت أو التخزين المفرط.

ودعا الحويطي المواطنين إلى ضبط عمليات الشراء وعدم القلق بشأن توفر السلع، مؤكداً أن الأسواق ستستعيد نشاطها الطبيعي بعد فترة الركود القصيرة المتوقعة.

كما شدد على أن فتح المعابر وإدخال البضائع إلى غزة ساهم بشكل مباشر في تهدئة الأسواق ومنع حدوث أي نقص حاد في المواد الأساسية، داعياً التجار والمستهلكين إلى التعاون للحفاظ على استقرار السوق.

وأكد أن متابعة حركة الأسواق والتخزين لدى التجار والمواطنين أمر ضروري لتجنب أي أزمات مستقبلية، وأن الغرفة التجارية تراقب الوضع عن كثب لضمان استمرارية الإمدادات.

وختم الحويطي تصريحاته بالتأكيد على أن الأسواق ستعود تدريجياً إلى نشاطها الطبيعي، وأن الإجراءات الحالية كفيلة بحماية المستهلكين من أي نقص في السلع الأساسية خلال الأيام القادمة.