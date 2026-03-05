إعادة افتتاح 63 لجنة عشائرية في مدينة غزة وشمال القطاع

أعلن د. علاء الدين العكلوك، رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، عن إعادة ترميم وافتتاح 63 لجنة عشائرية تعمل في مدينة غزة وشمال قطاع غزة، من أصل 120 لجنة عشائرية على مستوى القطاع، وذلك في إطار استعادة الدور المجتمعي للعشائر بعد الأضرار التي لحقت بمقارها خلال الحرب الأخيرة.

وأوضح العكلوك أن اللجان العشائرية جرى تزويدها بخيم عشائرية ومستلزمات لوجستية متكاملة، شملت الأختام الرسمية والفراش والأدوات المساندة، بما يضمن استئناف عملها في خدمة المجتمع وتعزيز السلم الأهلي.

وبيّن أن هذه اللجان نجحت خلال فترة وجيزة من استئناف عملها، بعد تدمير العديد من مقارها خلال الحرب، في حل 1585 قضية جنائية واجتماعية ومالية بين أبناء المجتمع الفلسطيني.

وجاءت تصريحات العكلوك خلال حفل إفطار نظمه الملتقى برعاية جمعية البركة الجزائرية، ب حضور نحو 500 من المخاتير والوجهاء والأعيان وشيوخ القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية من جنوب قطاع غزة.

وأكد العكلوك أن العشائر الفلسطينية تجدد دعمها وإسنادها للجنة الإدارية، مشدداً في الوقت ذاته على أن العشائر ستظل جهة رقابية على أداء عمل اللجنة ولن تكون جزءاً منها أو منخرطة في تشكيلها.

وأشار إلى أن الدور الرقابي للعشائر يشكل عاملاً مهماً في تعزيز أداء اللجنة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يفرضها الاحتلال والتي تحول دون تمكنها من زيارة قطاع غزة بشكل منتظم.

ولفت العكلوك إلى الدور البارز للعشائر في جبر الضرر المجتمعي، موضحاً أن اللجان العشائرية نجحت كذلك في حسم نحو 67 قضية دم بين عوائل فلسطينية، إضافة إلى حل العديد من الخلافات المجتمعية.

كما أشار إلى دور اللجان في المراقبة الشعبية على سلوك التجار وأسعار الأسواق، مبيناً أن هناك جهوداً يجري ترتيبها لتعزيز مسار الرقابة الشعبية في الأسواق بما يحد من الاستغلال ويحمي المواطنين.

وختم العكلوك بالإشارة إلى أن العمل جارٍ حالياً لاستكمال تأهيل مقار اللجان العشائرية في وسط وجنوب قطاع غزة، بما يضمن استعادة دورها الكامل في تعزيز السلم الأهلي وخدمة المجتمع الفلسطيني.