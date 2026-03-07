الجيش الايراني: إسقاط 13 طائرة مسيّرة هجومية خلال الـ 24 الماضية

أعلن البيان رقم 16 لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه “تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إسقاط 13 طائرة مسيّرة من الأنواع المتقدمة MQ-9 وهيرمس وأوربيتر، وذلك بواسطة الشبكة الموحّدة لمقرّ الدفاع الجوي المشترك”.

ووفقًا للبيان فقد “استهدفت أنظمة الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات البرية ومنظومات الدفاع الجوي في الجيش والحرس الثوري، العاملة تحت قيادة مقرّ الدفاع الجوي المشترك للبلاد، هذه الطائرات المسيّرة وأسقطتها في مناطق الشمال الغربي والغرب والجنوب، وكذلك في أصفهان وكرمان وطهران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية”.

كما أشار البيان إلى أنه “منذ بداية العدوان الأمريكي-الصهيوني وحتى الآن بلغ عدد الطائرات المسيّرة التي أسقطتها منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش والحرس الثوري 82 طائرة مسيّرة”.

المصدر: موقع المنار