وزارة التنمية في غزة تعلن صرف دفعة نقدية بقيمة 500 شيكل ضمن مشروع “نحن سندكم”

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، الأحد، عن بدء صرف دفعة نقدية جديدة بقيمة 500 شيكل للمستفيدين ضمن مشروع “نحن سندكم” في قطاع غزة.

ودعت الوزارة في بيان رسمي المواطنين غير المسجلين في المنظومة الوطنية لتحديث بيانات المواطنين إلى المبادرة بتحديث بياناتهم في أقرب وقت، لضمان إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من المساعدات والخدمات الاجتماعية المقدمة وفق الإجراءات المعتمدة.

وأكدت الوزارة حرصها على وصول الدعم إلى مستحقيه، مشددة على أهمية استكمال إجراءات تحديث البيانات عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وأوضحت أن بإمكان المواطنين تحديث بياناتهم إلكترونياً عبر الرابط الذي خصصته الوزارة لهذه الغاية، تمهيداً للاستفادة من الدفعات النقدية والمساعدات التي تقدمها ضمن برامج الدعم الاجتماعي.

ويأتي هذا الإعلان في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، مع استمرار الحاجة إلى برامج الإسناد والمساعدات للأسر المتضررة.

تحديث البيانات على الرابط التالي:

http://services.citizen.egaza.ps/login