استمرار خروقات وقف إطلاق النار يرفع الحصيلة إلى 644 شهيدًا

استشهد مواطنان وأصيب عدد آخر، مساء الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن في قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

وأفاد مراسلون ميدانيون بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت سيارة قرب جامعة الأزهر في منطقة الكتيبة غرب المدينة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها على الفور، وسط حالة من الذعر بين المواطنين في المنطقة.

وأكدت مصادر طبية أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى مكان الاستهداف، حيث تمكنت من انتشال شهيدين وعدة مصابين من داخل السيارة ومحيطها، قبل نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار

ويأتي هذا القصف في سياق سلسلة من الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، برعاية إقليمية ودولية، وكان من المفترض أن يوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة بعد أشهر من الحرب المدمرة.

لكن منذ سريان الاتفاق، واصلت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار واستهدافات متفرقة في مناطق مختلفة من القطاع، خصوصًا في مدينتي غزة وخان يونس والمناطق الشرقية القريبة من الحدود.

حصيلة متصاعدة للضحايا

وبحسب معطيات ميدانية، ارتفعت حصيلة الشهداء نتيجة الخروقات الإسرائيلية منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار إلى 644 شهيدًا، إضافة إلى 1,711 مصابًا بجراح متفاوتة، ما يعكس استمرار حالة التوتر الأمني الهش في القطاع.

ويؤكد مراقبون أن هذه الاعتداءات المتكررة تقوّض فرص تثبيت التهدئة، وتزيد من معاناة السكان المدنيين الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة جراء الدمار الواسع الذي خلفته الحرب ونقص الخدمات الأساسية.

واقع إنساني هش

وتأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه قطاع غزة يعاني من أزمة إنسانية حادة، تشمل تدميرًا واسعًا للبنية التحتية ونقصًا في الإمدادات الطبية والمواد الأساسية، وسط تحذيرات متكررة من المؤسسات الحقوقية والإنسانية من أن استمرار الخروقات العسكرية قد يؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وعودة التصعيد.

ويرى مختصون في الشأن السياسي أن استمرار الاستهدافات الإسرائيلية، رغم الاتفاقات المعلنة، يعكس هشاشة التفاهمات القائمة، ويضع الوسطاء أمام اختبار جديد للضغط باتجاه إلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته وضمان حماية المدنيين في القطاع.