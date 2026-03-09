التجمع الصحفي الديمقراطي ينعي استشهاد الصحفية أمال شمالي في غزة

نعى التجمع الصحفي الديمقراطي ببالغ الحزن والأسى الزميلة الصحفية الشهيدة أمال شمالي (46 عاماً)، مراسلة راديو قطر، التي ارتقت إلى العلياء إثر قصف غادر استهدف خيام النازحين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، في وقت كان العالم يحتفي فيه بـ "يوم المرأة العالمي" الثامن من آذار.

وأكد التجمع في تصريح صحفي، أن ارتقاء الزميلة أمال أثناء أداء رسالتها الإنسانية والمهنية في هذه المناسبة يمثل جريمة مضاعفة تنتهك كافة القيم والمواثيق الدولية، وترسل رسالة دموية لإسكات صوت الحقيقة الذي تمثله المرأة الصحفية الفلسطينية في الميدان.

وأشار التجمع إلى أن استهداف الصحفية أمال في يوم المرأة العالمي يعد طعنة في خاصرة الحقوق الإنسانية والنسوية، ودليلاً على أن الاحتلال لا يحترم المناسبات العالمية أو القوانين الدولية.

ودعا التجمع إلى تدخل دولي فوري لحماية الطواقم الإعلامية، خاصة الزميلات اللواتي يواجهن مخاطر النزوح والاستهداف المباشر.

وحث التجمع جميع الزملاء والزميلات على توخي أقصى درجات الحيطة والالتزام ببروتوكولات السلامة الإعلامية التي يسعى لتعزيزها دوماً.