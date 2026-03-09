إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "نحن سندكم 2" لدعم الفئات المتضررة

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع القوى الوطنية والإسلامية والمجلس الأعلى للإغاثة عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "نحن سندكم 2"، والذي يقدّم مساعدات مالية بقيمة 500 شيكل للفئات المستهدفة، وتشمل:

مرضى السرطان والفشل الكلوي منذ ما قبل الحرب وحتى تاريخه.

حالات البتر منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن.

استكمال الصرف لفئة الأسرى الذين لم يستلموا والمعتقلين حتى الآن.

استكمال الصرف لفئة المفقودين منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 1 مارس 2026 ولم يستلموا في المرحلة الأولى.

استكمال الصرف للأرامل منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 1 مارس 2026 ولم يستلموا في المرحلة الأولى.

وأكدت الجهات المعنية أنه سيتم إرسال رسائل نصية SMS على أرقام الهواتف المعتمدة في المنظومة الوطنية للإغاثة لإبلاغ المستفيدين.

وأوضحت الوزارة أن تمويل المشروع جاء من الأموال التي صادرتها لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وحتى تاريخه، والتي تمت مصادرتها من عدد من التجار الذين تجاوزوا الحدود القانونية والأخلاقية خلال فترة الإبادة الجماعية واستغلوا حاجة المواطنين عبر ممارسات غير مشروعة وهي أموال اقتُطعت من جيوب المواطنين بغير وجه حق.

وأضافت الوزارة أن إعادة هذه الأموال اليوم إلى المواطنين تمثل تصحيحًا لمسار مختل وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون، وتعزيزًا لحماية المجتمع وصون كرامته.

وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للإغاثة التزامهما الكامل بالعمل المسؤول والشفاف، وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز قيم التكافل والتراحم الاجتماعي ضمن إطار وطني جامع يضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار ويكرّس العدالة الاجتماعية كركيزة أساسية في السياسات الحكومية.