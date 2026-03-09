وزارة الصحة: 7 شهداء و17 إصابة خلال 24 ساعة في قطاع غزة

أصدرت وزارة الصحة في غزة اليوم الإثنين، 09 مارس 2026، تقريرها الإحصائي اليومي حول عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل إلى مستشفيات القطاع 7 شهداء جدد و17 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وبحسب التقرير، منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 648 شهيدًا، والإصابات 17,728 إصابة، بينما بلغت حالات الانتشال 755 حالة.

أما الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، فتشير إلى وصول العدد التراكمي للشهداء إلى 72,133 شهيدًا، والإصابات إلى 171,826 إصابة.