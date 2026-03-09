آخر تطورات الحرب على إيران ولبنان.. صواريخ وهجمات على المنشآت الحيوية

تتواصل الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران لليوم العاشر على التوالي، وسط تكثيف القصف على مواقع إيرانية ومحطات نفط، بينما شن الحرس الثوري الإيراني هجمات صاروخية على أهداف (إسرائيلية).

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية وفاة جندي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال الهجوم الإيراني الأولي على القوات الأمريكية في الكويت مطلع مارس، ليصل عدد القتلى العسكريين الأمريكيين إلى 8.

وفي طهران، أعلنت أمس الأحد تولي مجتبى خامنئي منصب المرشد الأعلى للبلاد خلفًا لوالده علي خامنئي، الذي قتل في الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على العاصمة الإيرانية في 28 فبراير الماضي. وفي أول تحرك رمزي بعد توليه المنصب، قاد مجتبى موجة صواريخ إيرانية ضد (إسرائيل).

وأعلن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني تأييده الكامل لمجتبى خامنئي، مؤكدًا أنه "سنقف بكل قوة في وجه الظالمين"، فيما وصف رئيس المجلس الأعلى للمحافظات بإيران، عبر وكالة فارس، انتخابه بأنه "بداية مرحلة جديدة للثورة".

كما أفادت وكالة تسنيم بإطلاق متزامن لصواريخ من لبنان وإيران نحو الأراضي المحتلة، في تصعيد جديد على الجبهة الشمالية.

وأعلنت الإمارات عن اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، فيما أفادت البحرين بأن هجومًا إيرانيًا تسبب في حريق في منشأة بالمعامير، تم السيطرة عليه لاحقًا، بينما أعلنت السعودية اعتراض طائرة مسيرة شرقي منطقة الجوف.

وأدى العدوان الأمريكي الإسرائيلي إلى تدمير مركز غسيل الكلى في مدينة كرج الإيرانية، في تصعيد يطال المنشآت الطبية الحيوية، ما يزيد من معاناة المدنيين.

الجبهة اللبنانية

وعلى الجبهة اللبنانية، استمرت الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد، وأسفرت عن استشهاد 6 مدنيين وإصابة العشرات في بلدتي طيردبا وجويا وفق وزارة الصحة اللبنانية، فيما ما زالت فرق الإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض.

كما استهدفت غارة إسرائيلية مبنى القرض الحسن في منطقة كنيسة مار مخايل بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وكشفت "هيومن رايتس ووتش" عن استخدام (إسرائيل) قذائف الفوسفور الأبيض فوق مناطق مأهولة في بلدة يحمر، معتبرة هذا الاستخدام غير قانوني بموجب القانون الإنساني الدولي.

وقالت إن أوامر الإخلاء (الإسرائيلية) جنوب الليطاني وفي الضاحية الجنوبية لبيروت تثير مخاوف من التهجير القسري.

ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إلى تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات السلاح لـ(إسرائيل).

حزب الله يردّ

وأعلن حزب الله تنفيذ هجمات صاروخية على أهداف إسرائيلية، مستهدفًا تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في خلّة المحافر في خراج بلدة العديسة الحدوديّة، بصليةٍ صاروخيّة.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية، أن اشتباكات وقعت في قرية النبي شيت شرقي البلاد بين حزب الله وقوة (إسرائيلية) تسللت من جهة سوريا.

وفي (إسرائيل)، أعلنت هيئة البث إطلاق رشقات صاروخية إيرانية على مناطق الجليل والجولان، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار، وأصيب إسرائيلي إثر سقوط شظايا صاروخية في ريشون لتسيون جنوب (تل أبيب).

كما أعلنت رصد إطلاق صواريخ من إيران ولبنان نحو مناطق الجليل و خليج حيفا.