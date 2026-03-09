قتيلان وجريح في قصف إيراني على (تل أبيب)

ذكرت وسائل إعلام (إسرائيلية) أن صاروخاً إيرانياً أُطلق قبل قليل على مدينة (تل أبيب) وسط فلسطين المحتلة، أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وأفادت خدمات إسعاف الاحتلال أن المصاب جرى نقله إلى المستشفى في حالة حرجة بعد إصابته بشظايا الصاروخ الإيراني في (تل أبيب).

وذكرت قناة 12 (الإسرائيلية) أن الصاروخ الأخير كان مزوداً بـ 24 قنبلة صغيرة، يتراوح وزن كل منها بين 2 و5 كيلوغرامات، وانتشرت هذه القنابل على مساحة واسعة في المدينة.

وأفادت هيئة البث (الإسرائيلية) أن القنابل العنقودية الناتجة عن الصاروخ انتشرت في ستة مواقع مختلفة ضمن منطقة (تل أبيب) الكبرى، مما أدى إلى حالة من الهلع والدمار.

كما أعلنت الجبهة الداخلية (الإسرائيلية)، قبل قليل، عن دوي صفارات الإنذار في مناطق مرغليوت وكريات شمونة بعد رصد صواريخ قادمة من لبنان.