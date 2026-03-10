خروقات مستمرة.. غارات (إسرائيلية) وقصف على مناطق متعددة بغزة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء، عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة شرقي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف شرقي مدينة غزة.

وذكرت أن آليات الاحتلال أطلقت النار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأشارت إلى أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت شرقي خان يونس.

وأوضحت أن قصفًا مدفعيًا استهدف شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع شن طائرات الاحتلال غارات على شرقي المحافظة الوسطى.

وفي السياق، شهدت مدينة غزة إطلاق نار متقطع وقذائف من قبل الزوارق الحربية صوب ساحل البحر.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل إلى مستشفيات القطاع 7 شهداء جدد و17 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 648 شهيدًا، والإصابات 17,728 إصابة، بينما بلغت حالات الانتشال 755 حالة.

أما الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، فتشير إلى وصول العدد التراكمي للشهداء إلى 72,133 شهيدًا، والإصابات إلى 171,826 إصابة.