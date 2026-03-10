آخر تطورات الحرب على إيران ولبنان.. غارات (إسرائيلية) وأمريكية وصواريخ مضادة تتواصل

دخلت الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، يومها الحادي عشر، وسط تصعيد عسكري متبادل، وغارات مكثفة على طهران، مقابل إطلاق صواريخ إيرانية وسط (إسرائيل) ومواقع أميركية في دول الخليج.

وأعلنت وكالة "إيسنا" عن ارتقاء 5 شهداء وعدد من المصابين في هجوم شنه العدو الصهيوني الأمريكي على منزل في مدينة أراك غربي إيران.

وشهدت مدن إيرانية عدة، من بينها طهران وأصفهان وتبريز، غارات عنيفة تسببت بوقوع انفجارات قوية.

ودوّت انفجارات عنيفة ومتتالية في العاصمة الإيرانية طهران، عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق موجة واسعة من الهجمات على المدينة.

وأفادت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية باستشهاد 193 طفلًا في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية: إن عدوانًا أمريكيًا صهيونيًا استهدف مناطق سكنية في كرج غربي إيران.

من جهتها، قالت شركة الكهرباء الإيرانية إن أضرارًا لحقت بجزء من شبكة الكهرباء، إثر هجمات على مناطق في طهران ومحافظة البرز الليلة الماضية.

فيما نقلت وكالة فارس عن مسؤول عسكري إيراني قوله : لن "نسمح حتى إشعار آخر بتصدير لتر واحد من النفط في المنطقة للعدو وحلفائه".

في المقابل، قال الحرس الثوري الإيراني إن طهران هي من سيحدد نهاية الحرب، مؤكدًا أن الأمن في المنطقة "إما أن يكون للجميع أو ينعدم عن الجميع".

وأوضح الحرس الثوري، في بيان فجر اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "يزعم عبور السفن الأمريكية مضيق هرمز بينما ابتعدت السفن الأمريكية لأكثر من 1000 كيلومتر خشية استهدافها".

وأضاف أن قواته تترقب قدوم البحرية الأمريكية إلى مضيق هرمز ووصول حاملة الطائرات جيرالد فورد.

وأعلن الحرس الثوري إطلاق الموجة الـ33 من عملية "الوعد الصادق 4"، مستهدفًا أهدافًا داخل (إسرائيل) ومواقع أميركية في دول الخليج.

وأكد عزمه استخدام صواريخ أكثر تطورًا ذات رؤوس حربية كبيرة ومدى أوسع.

بدوره، قال قائد القوات الجوية في للحرس الثوري الإيراني حسين مجيد موسوي، إن بلاده لن تطلق من الآن فصاعدًا صواريخ تحمل رؤوسًا حربية أخف من طن، على الأهداف الأمريكية والإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة (الإسرائيلية) نقل 191 (إسرائيليًا) إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 4 جروحهم خطرة، فيما بلغ إجمالي الذين نُقلوا منذ بداية الحرب 2339 شخصًا، لا يزال 95 منهم يتلقون العلاج.

حزب الله

وعلى الجبهة اللبنانية، استمرت الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد، وأعلن حزب الله عن تنفيذ سلسلة من الهجمات على أهداف (إسرائيلية)، حيث قال إن مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تصدوا عند الساعة 02:30 اليوم الثلاثاء 10/03/2026، لمحاولة تقدّم نفّذتها قوّات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبيّة لمدينة الخيام في محيط المعتقل، وحقّقوا إصابات مؤكّدة لدبّابتين من نوع ميركافا شُوِهدت إحداهما تحترق. وخلال محاولات العدوّ سحب الدبّابتين عمد المجاهدون مجدّدًا إلى استهداف قوّات الإخلاء بالأسلحة المناسبة، وسط اشتباكات ضارية مع القوّة الإسرائيليّة المتقدّمة.

وأضاف حزب الله في بيان صحفي، استكمالاً للمواجهة البطوليّة التي يخوضها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة في هذه الأثناء عند الأطراف الجنوبيّة لمدينة الخيام، قام المجاهدون باستدراج قوّات العدوّ إلى نقطة كمين محكم أثناء محاولتهم سحب قتلاهم من أرض المعركة. ولدى وصولهم إلى نقطة المقتل، استهدفهم المجاهدون بالأسلحة المناسبة محقّقين إصابة مباشرة لدبّابة ميركافا هي الثالثة في هذا الاشباك المستمرّ وشُوهدت كما التي قبلها تحترق.

وتابع أنه استهدف عند الساعة 01:00، تجمّع جنود لجيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكيّة مقابل بلدة عيترون الحدوديّة بصلية صاروخيّة، بالإضافة إلى استهداف الموقع المستحدث في جبل الباط في بلدة عيترون الحدوديّة بصلية صاروخيّة.

وأوضح أنه استهدف عند الساعة 02:15، مربض المدفعيّة في محيط موقع العبّاد بصلية صاروخيّة، وعند الساعة 02:30، استهدف موقع العبّاد ومحيطه بصلية صاروخيّة، وعند الساعة 02:45، استهدف الموقع المستحدث في تلّة الحمامص جنوب مدينة الخيام بصلية صاروخيّة.