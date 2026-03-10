الصحة: شهيدان وإصابتان في قطاع غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية شهيدان أحدهما انتشال، وإصابتان.

وأشارت الصحة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأوضحت أن عدد الشهداء والمصابين بلغ منذ وقف إطلاق النار في11/تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 649 شهيدًا، و17,730 مصابًا وحالات الانتشال 756 شهيدًا.

وبينت الصحة أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول /أكتوبر 2023، بلغت 72,134 شهيدًا و171,828 مصابًا.