القبض على متهم بالنشل في أسواق خان يونس وضبط مسروقات بحوزته

ألقت المباحث العامة في محافظة خان يونس، ممثلة بقسم التحقيق المركزي، القبض على شخص متورط في جرائم النشل والسرقة داخل أسواق المدينة، عقب تلقيها شكوى من أحد المواطنين أفاد فيها بتعرضه لسرقة محفظته الشخصية أثناء التسوق.

وذكر المواطن في شكواه أن مجهولاً تمكن من سرقة محفظته من جيبه، وكانت تحتوي على مبلغ مالي يُقدَّر بـ9,200 شيكل.

وعلى إثر ذلك، باشرت الطواقم المختصة في المباحث العامة عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات الميدانية، حيث تمكنت من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى (أ.أ)، وهو من أصحاب السوابق الجنائية.

وأفادت المباحث أنه جرى إلقاء القبض على المشتبه به، وخلال استجوابه ومواجهته بالأدلة والوقائع اعترف بارتكاب واقعة السرقة. كما عُثر بحوزته أثناء التفتيش على عدد من الهواتف المحمولة ومبالغ مالية، وتبين من خلال التحريات أنها مسروقة وتعود لمواطنين آخرين، ما يشير إلى تورطه في أكثر من قضية نشل وسرقة.

وأضافت أنه تم تدوين إفادة المتهم وفق الأصول القانونية، وإحالته إلى مفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه، تمهيداً لعرضه على الجهات القضائية المختصة.

وأكدت المباحث العامة استمرار جهودها في ملاحقة مرتكبي جرائم السرقة وتعقب الخارجين عن القانون، مشددة على عدم التهاون مع كل من يعتدي على ممتلكات المواطنين أو يهدد أمنهم في الأسواق والأماكن العامة.