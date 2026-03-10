خبير بالقانون الدولي: الأردن يملك 24 قاعدة عسكرية أمريكية

قال الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم إن الأردن يستضيف ما مجموعه 24 قاعدة عسكرية أمريكية**، بينها 12 قاعدة حصلت عليها الولايات المتحدة رسميًا بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين، إضافة إلى 12 قاعدة أخرى تُستخدم لتسهيل عمل القوات الأمريكية.

وأوضح قاسم ألـ"الرسالة نت" ن الاتفاقية المعروفة باسم **اتفاقية الحماية بين الولايات المتحدة والأردن تمنح القوات الأمريكية امتيازات واسعة، من بينها استخدام القواعد العسكرية داخل الأراضي الأردنية وإمكانية إدخال قوات حليفة معها، مشيرًا إلى أن هذا البند قد يشمل دولًا حليفة لواشنطن.

وانتقد قاسم الدور الأمريكي في المنطقة، معتبرًا أن الولايات المتحدة توظف وجودها العسكري لخدمة مصالحها الاستراتيجية، وعلى رأسها حماية إسرائيل، وليس لتحقيق الأمن الوطني لدول المنطقة.

وأضاف أن دولًا في المنطقة اكتشفت – وفق تعبيره – أن الوجود العسكري الأمريكي لا يحقق الحماية الموعودة، بل يخدم في المقام الأول المصالح الأمريكية والإسرائيلية، مشيرًا إلى تصريحات منسوبة لمسؤولين إقليميين دعوا فيها إلى إعادة النظر في طبيعة العلاقة مع واشنطن.

وأشار الخبير القانوني إلى أن الولايات المتحدة تمتلك تجهيزات عسكرية متقدمة داخل الأردن، تشمل طائرات ومنظومات صاروخية، لافتًا إلى أن هذه المعادلة العسكرية تجعل الأراضي الأردنية جزءًا من مسرح الصراع الإقليمي.

ودعا قاسم إلى مراجعة السياسات الأمنية والعسكرية في المنطقة، مؤكدًا ضرورة أن تكون الأولوية لحماية شعوب المنطقة وتعزيز سيادتها الوطنية.