آخر التطورات في اليوم الـ12 للحرب.. تصعيد إيراني واستهداف القواعد الأمريكية في الخليج

تتواصل الحرب الإسرائيلية الأمريكية، لليوم الـ 12 على إيران، في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة، واستهداف القواعد الأمريكية في دول الخليج العربي.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الأربعاء، أنه أطلق الموجة الـ 37 من الصواريخ والمسيّرات باتجاه (إسرائيل) والقواعد الأمريكية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الموجة الجديدة هي "الأعنف واستمرت 3 ساعات".

وأكد الحرس الثوري، استهداف مركز الاتصالات الفضائية جنوب (تل أبيب) للمرة الثانية، مشيرًا إلى أنه يواصل هجماته المركزة والقوية، قائلًا: "لن تتوقف الحرب إلا بزوال التهديد أو استسلام العدو الكامل".

وأعلن الحرس الثوري البدء باستهداف البنى التحتية التكنولوجية "للعدو في المنطقة"، وفق تعبيره.

وفي المقابل، أكدت وكالة "نور نيوز" الإيرانية سماع دوي انفجار في مدينة كرج غرب طهران تزامنا مع تحليق طائرات حربية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تمكن من القضاء على فرقة إطلاق صواريخ إيرانية قبل دقائق من إطلاقها بطائرة مسيرة.

ونقل موقع "ديفابرس" الإخباري التابع للجيش الإيراني، عن المتحدث باسم القوات المسلحة، أن إيران سترد على الضربات الأميركية (الإسرائيلية) الأخيرة التي استهدفت مناطق سكنية.

ودعا المتحدث "أبو الفضل" شكارجي، دول المنطقة والمسلمين إلى تحديد "أماكن اختباء الأميركيين والصهاينة" لضمان دقة الضربات الإيرانية وفعاليتها، مع تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، الذين وصفهم بأنهم "يُستخدمون دروعا بشرية".

من جهته، أفاد مساعد حاكم محافظة كرمان الإيرانية، بإسقاط مسيّرة ثانية معادية خلال الساعات الماضية جنوب شرقي إيران.

وقال الرئيس الإيراني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني "لا ننوي على الإطلاق استهداف دول المنطقة أو الدخول في صراع معها، ونستهدف فقط القواعد التي تعد مصدر العدوان على بلادنا في إطار حقنا المشروع بالدفاع عن أنفسنا".

وتابع الرئيس الإيراني "إذا لم يبد المجتمع الدولي اهتماما بأسباب الحرب المفروضة علينا فسيتزعزع الاستقرار الدولي".

حرب إيران

وأكد جيش الاحتلال، اعتراض صواريخ ومسيّرات إيرانية، فجر اليوم الأربعاء، فيما دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة.

ودوّت صفارات الإنذار في الجليل الغربي شمالي فلسطين المحتلة، للاشتباه في تسلُّل مسيّرة من لبنان. بالإضافة لمدن وبلدات عدة وسط فلسطين، بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني إطلاق موجة صاروخية جديدة.

وأكد جيش الاحتلال تفعيل الدفاعات الجوية لاعتراض الصواريخ التي أطلقت من إيران. وكانت الجبهة الداخلية (الإسرائيلية) أكدت رصد إطلاق صواريخ من إيران على وسط فلسطين المحتلة.

وأكد حزب الله اللبناني، أنه قصف بالصواريخ تجمعا لقوات جيش الاحتلال قرب موقع المنارة العسكري.

وأعلن فصيل عراقي مسلح أنه نفذ 4 عمليات وصفها بـ "النوعية" استهدفت القواعد الأمريكية داخل العراق وخارجه خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت "المقاومة الإسلامية بالعراق" إنها نفذت 31 عملية بمسيّرات وصواريخ على قواعد أمريكية في العراق والمنطقة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 3 مسيّرات في الربع الخالي كانت متجهة إلى حقل الشيبة جنوب شرقي المملكة، مشيرة إلى اعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية.

في حين، أكدت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار، وطالبت المواطنين والمقيمين بالتوجه لأقرب مكان آمن.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.

وأعلنت القوات المسلحة القطرية، فجر اليوم، التصدي لأهداف في سماء الدوحة، وكانت وكالة الأنباء القطرية قد قالت نقلا عن وزارة الداخلية القطرية إن مستوى التهديد الأمني مرتفع.

وفي الكويت، أعلن الحرس الوطني الكويتي إسقاط 8 مسيّرات في مواقع المسؤولية التي تتولى قوة الواجب تأمينها.

وفي سياق، آخر قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغًا عن حادث على بعد 25 ميلا بحريا شمال غرب رأس الخيمة في الإمارات، مشيرة إلى أن ربان سفينة حاويات أبلغ عن تعرض السفينة لأضرار جراء ما يشتبه في أنه مقذوف مجهول.