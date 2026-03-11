 حماس: إقامة بؤرة استيطانية على جبل عيبال جزء من مخطط لابتلاع أراضي الضفة

أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن إقامة الاحتلال صباح اليوم بؤرة استيطانية جديدة على جبل عيبال المطل على مدينة نابلس تأتي ضمن مخطط استيطاني يشمل 22 مستوطنة جديدة، ويستهدف ابتلاع مزيد من أراضي الضفة الغربية وصولاً إلى الضم والتهجير.

وأضاف مرداوي أن هذه البؤرة تتزامن مع مشروع استيطاني واسع تسعى حكومة الاحتلال من خلاله إلى شرعنة عشرات البؤر وتحويلها إلى مستوطنات قائمة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية الرافضة للاستيطان على الأرض الفلسطينية.

وأوضح أن اختيار جبل عيبال يحمل دلالات خطيرة كونه موقعاً استراتيجياً يشرف على نابلس وقرى شمال الضفة، ما يكشف نوايا الاحتلال في إحكام السيطرة الجغرافية والعسكرية على المنطقة ومحاصرة المدن الفلسطينية بالمستوطنات.

وحذر مرداوي من خطورة هذا التصعيد الاستيطاني الذي يجري تحت حماية جيش الاحتلال ودعم حكومته المتطرفة، مؤكداً أن سياسات التهويد لن تمنح الاحتلال شرعية على شبر واحد من الأرض الفلسطينية، وأن ثبات وصمود الشعب لن يتزعزع.

ودعا مرداوي أبناء الشعب في الضفة الغربية إلى تصعيد حالة المواجهة وتعزيز الصمود والتصدي لمخططات الاستيطان، كما دعا إلى حشد كل الطاقات الوطنية والشعبية لحماية الأرض ومنع تمدد البؤر الاستيطانية.