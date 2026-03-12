موجة قصف (إسرائيلية) تستهدف جنوب لبنان والمقاومة ترد بسلسلة هجمات دقيقة

شهد لبنان، فجر اليوم الخميس، تصعيداً عسكرياً واسعاً تمثل في غارات (إسرائيلية) شملت العاصمة بيروت ومناطق عدة في الجنوب وجبل لبنان، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، إضافة إلى استهداف مناطق تؤوي نازحين.

وفي المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ عشرات العمليات العسكرية ضمن عملياته المسماة "العصف المأكول".

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية ووسائل إعلام محلية، فإن الغارة التي استهدفت منطقة الرملة البيضاء على كورنيش بيروت، حيث أقام نازحون خيامهم بعد إنذارات الإخلاء لسكان الضاحية الجنوبية، أسفرت عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة 31 آخرين في حصيلة أولية.

كما شملت الغارات منطقة عرمون جنوب العاصمة بيروت، التابعة إدارياً لمحافظة جبل لبنان، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة طفل بجروح، وفق وزارة الصحة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن غارات أخرى طالت بلدات باريش في قضاء صور، وقاقعية الجسر في قضاء النبطية، وبلدة تفاحتا جنوبي البلاد.

كما تقدمت صباح اليوم ثلاث دبابات ميركافا من منطقة بركة بعثائيل شرقي كفرشوبا، وأطلقت النار قرب المنازل وموقع الجيش اللبناني الذي تم إخلاؤه، قبل أن تنسحب تحت غطاء مدفعي ودخان.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الغارات (الإسرائيلية) على مناطق جنوب لبنان وشرقه، مع تحليق للطيران (الإسرائيلي) على ارتفاع منخفض، بالتزامن مع تزايد أعداد النازحين نتيجة توسع دائرة الاستهدافات.

عمليات حزب الله

وفي سياق الرد على العدوان (الإسرائيلي) الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية، نفّذ مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان سلسلة من العمليات العسكرية ضمن "العصف المأكول".

فجر الخميس 12/03/2026، استهدفت المقاومة مستوطنة نهاريا مرتين، الأولى عند الساعة 00:10، بسرب من المسيّرات الانقضاضية، والثانية عند الساعة 00:45، بصلية صاروخية مصحوبة بسرب آخر من المسيّرات الانقضاضية.

وفي الوقت نفسه، شملت العمليات استهداف قاعدة بيت ليد العسكرية، التي تضم معسكرات تدريب للواء الناحل ولواء المظلّيين، بصلية من الصواريخ النوعية عند الساعة 00:30. كما طالت الغارات قاعدة غليلوت في ضواحي مدينة تل أبيب، التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200، تبعد حوالي 110 كلم عن الحدود اللبنانية الفلسطينية، بنفس الساعة، بصلية صاروخية نوعية.

وعند الساعة 01:15، استهدف المجاهدون ثكنة يعرا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، كما شمل القصف تجمعاً لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع مركبا المستحدث بقذائف المدفعية.

وفي الساعات التالية، نفّذت المقاومة هجوماً على قاعدة ميرون شمال فلسطين المحتلة، المخصصة للمراقبة وإدارة العمليات الجوية، عبر سرب من المسيّرات الانقضاضية أسفر عن إصابة أحد الرادارات في القاعدة، وكذلك استهداف وحدة المهام البحرية الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة عتليت جنوبي مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية عند الساعة 04:10.

وتؤكد هذه العمليات استمرار المقاومة الإسلامية في تنفيذ هجمات دقيقة ضد مواقع (إسرائيلية) مختلفة، في إطار الرد على الغارات التي نفذتها (إسرائيل) على لبنان مؤخراً.