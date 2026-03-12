العكلوك يؤكد ترتيبات لضبط أسعار المولدات في غزة والتجمع يحذر من استغلال المواطنين

أكد د. علاء الدين العكلوك، عضو قيادة التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، دعم العشائر والوجهاء للإجراءات الجارية لضبط الأسعار في قطاع غزة، وعلى رأسها ملف المولدات الكهربائية، مشدداً على ضرورة حماية المواطنين من أي ممارسات استغلالية في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة.

وجاءت تصريحات العكلوك خلال حفل إفطار نظمه التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، بمشاركة نحو 650 من وجهاء وأعيان ومخاتير القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، وبحضور ممثلين عن مختلف المكونات العشائرية.

وقال العكلوك إن التحركات الجارية لضبط الأسعار تمثل استجابة عاجلة لتعزيز أمن المجتمع الاقتصادي وتنظيم الأسواق، بما يمنع الاحتكار أو رفع الأسعار استغلالاً للظروف التي يعيشها القطاع. وأشار إلى أن وجود لجنة وطنية لضبط الأسعار يمثل حاجة حقيقية في هذه المرحلة، مثمناً الجهود المبذولة لتنظيم أسعار المولدات الكهربائية التي باتت تمثل بديلاً للكهرباء في ظل التدمير الإسرائيلي الممنهج لمصادر الطاقة في غزة.

وأكد ضرورة أن تكون أسعار الكهرباء المولدة قريبة من القدرة الشرائية للمواطنين، مع اعتماد تسعيرة موحدة تمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مشيداً بمواقف عدد من رجال الأعمال والتجار والشركات الاقتصادية التي رفضت رفع الأسعار وانحازت للمواطنين في ظل الظروف الصعبة.

وفي السياق ذاته، أصدر التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بياناً عبّر فيه عن قلقه البالغ من تصاعد حالة الاستياء بين المواطنين بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء المولدة في عدد من المناطق، إضافة إلى ما يرافق ذلك من تراجع في مستوى الخدمة.

وأوضح البيان أن التجمع تلقى عدداً كبيراً من شكاوى المواطنين تتعلق بفرض مبالغ مرتفعة تحت مسمى "الأُمنة"، إلى جانب تقاضي أجور مرتفعة لتركيب الاشتراكات والخطوط، وهو ما يزيد الأعباء المعيشية على العائلات الفلسطينية في ظل الأوضاع الاقتصادية القاسية.

وأكد التجمع استياءه من بعض الممارسات الاستغلالية التي يقوم بها عدد من أصحاب المولدات، معتبراً أنها تتنافى مع القيم الوطنية والأخلاقية وتثقل كاهل المواطنين الذين لا يجدون بديلاً لتأمين احتياجاتهم الأساسية من الكهرباء.

ودعا التجمع أصحاب المولدات إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية ومراعاة ظروف أبناء شعبهم، والتوقف عن فرض أي رسوم أو مبالغ غير مبررة، مطالباً في الوقت ذاته الجهات المختصة والرقابية بالتدخل العاجل لتنظيم عمل المولدات وضبط التسعير بما يحقق العدالة والشفافية.

وشدد التجمع على أنه سيبقى صوتاً للمواطن ومدافعاً عن حقوقه، مؤكداً استمرار متابعة هذا الملف مع الجهات المعنية حتى وقف أي تجاوزات وإنصاف المواطنين.

كما حذر العكلوك من سياسة التجويع التي يستخدمها الاحتلال كسلاح ممنهج ضد قطاع غزة، مطالباً بفتح كامل للمعابر وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من عقدين.