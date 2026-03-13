حماس تثمن موقف سلطنة عُمان الرافض للتطبيع مع الاحتلال

ثمن حركة المقاومة الإسلامية حماس، الموقف المشرف لسلطنة عُمان والذي عبّر عنه وزير الخارجية، السيد بدر بن حمد البوسعيدي، بأن بلاده لن تدخل في أي عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم.

وقالت الحركة في بيان، انها تعتبره موقفاً أصيلاً يعكس إدراك السلطنة، حكومةً وشعباً، لخطر الانخراط في المشاريع التطبيعية التي تهدف إلى الالتفاف على حقوق شعبنا الفلسطيني وهيمنة الكيان الصهيوني على المنطقة.

وجددت دعوتها للدول كافة، لقطع العلاقات مع هذا الكيان الصهيوني المارق، صاحب الأجندات العدوانية والتوسعية في المنطقة، وتفعيل كافة أشكال الدعم لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة.

