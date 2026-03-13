يوم القدس العالمي يعزز التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية

أسهم يوم القدس العالمي، على مدار العقود الماضية، في ترسيخ حالة واسعة من التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية، حيث تحوّل إلى مناسبة سنوية تتلاقى فيها الحركات السياسية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء في مختلف أنحاء العالم للتعبير عن دعمهم للقدس والقضية الفلسطينية.

وشهدت هذه المناسبة تنظيم مسيرات جماهيرية وفعاليات شعبية في عشرات الدول العربية والإسلامية، إلى جانب فعاليات تضامنية في عدد من الدول الغربية ودول أمريكا اللاتينية، ما ساهم في توسيع نطاق التعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية.

كما لعب يوم القدس دوراً في تعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية لدى الأجيال الجديدة، في ظل حضور إعلامي متزايد للفعاليات المرتبطة به، الأمر الذي جعل منه حدثاً سياسياً وإعلامياً يلفت أنظار العالم إلى ما يجري في القدس.

ومع تطور وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، اتسع تأثير يوم القدس العالمي ليصل إلى جمهور أوسع على المستوى الدولي، الأمر الذي ساعد في إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في النقاشات السياسية والإعلامية العالمية.

تحذيرات في خطاب السنوار عام 2022

وفي سياق إحياء يوم القدس العالمي عام 2022، ألقى رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، خطاباً حذّر فيه من أن استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى والقدس قد يدفع المنطقة نحو مواجهة واسعة.

وقال السنوار في حينه إن المساس بالمسجد الأقصى والقدس قد يقود إلى حرب إقليمية ذات طابع ديني، مؤكداً أن فصائل المقاومة الفلسطينية لن تتردد في الدفاع عن المقدسات في حال استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.

كما دعا إلى الاستعداد لمواجهة كبيرة إذا استمرت الاعتداءات في المسجد الأقصى، مشدداً على أن غزة وفصائل المقاومة ستكون في مقدمة المدافعين عن القدس ومقدساتها.

تصاعد الصراع في المنطقة

وبعد نحو عام من تلك التصريحات، شهدت المنطقة تصعيداً كبيراً في الصراع، مع اندلاع حرب واسعة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، قبل أن تتوسع المواجهات لاحقاً لتشمل أكثر من جبهة في المنطقة.

ويرى مراقبون أن التحذيرات التي أطلقها السنوار في خطاب يوم القدس العالمي عام 2022 عكست قراءة مبكرة لمسار التصعيد المتنامي في المنطقة، خاصة في ظل التوترات المتكررة في القدس والمسجد الأقصى.

ومع استمرار المواجهات واتساع نطاقها في الشرق الأوسط، أخذ الصراع أبعاداً إقليمية تتداخل فيها الحسابات السياسية والعسكرية والدينية، ما أعاد طرح تساؤلات حول مستقبل المنطقة وطبيعة التحولات التي قد يشهدها الصراع في السنوات المقبلة.

محطة سنوية لتجديد الحضور السياسي للقضية

ويبقى يوم القدس العالمي مناسبة سنوية تستحضر فيها الشعوب قضية القدس وفلسطين، ليس فقط بوصفها قضية سياسية، بل باعتبارها رمزاً للصراع على الهوية والحقوق والعدالة.

ومع تعقّد المشهد الإقليمي وتصاعد التوترات في السنوات الأخيرة، اكتسب هذا اليوم دلالات أعمق، إذ يعكس حجم التوترات التي تشهدها المنطقة، ويؤكد استمرار حضور القضية الفلسطينية في قلب التحولات السياسية التي يشهدها الشرق الأوسط.