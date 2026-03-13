ضمن المساعدات القطرية.. لجنة إعادة إعمار غزة تشرع في إنشاء وصيانة 30 بئرًا للمياه في محافظات القطاع

شرعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في تنفيذ مشروعٍ لإنشاء وصيانة 30 بئرًا من آبار المياه، في مناطق مختلفة من محافظات قطاع غزة، وذلك ضمن المساعدات القطرية المقدمة لأهالي القطاع.

ويهدف المشروع إلى تسهيل وصول المياه إلى السكان في أماكن تواجدهم، خاصة في المناطق التي تمكّن المواطنون من العودة إليها بعد نزوحهم.

كما يسهم المشروع في زيادة معدلات ضخ المياه وتوفيرها بكميات مناسبة، في ظل الطلب المتزايد عليها نتيجة تكدس المواطنين في المناطق الغربية من قطاع غزة، والمصنفة كمناطق آمنة.

ويشمل المشروع أعمال إنشاء آبار جديدة وصيانة آبار متضررة تقع ضمن نطاق 11 بلدية في قطاع غزة، حيث يتم تنفيذ الأعمال عبر شركة مقاولات من القطاع الخاص، بإشراف ومتابعة مهندسي لجنة إعادة إعمار غزة وبالتنسيق مع طواقم البلديات المعنية.

وتبلغ تكلفة المشروع أكثر من 1,032,000 دولار أمريكي, ومن المقرر أن يتم تنفيذ أعماله خلال 3 أشهر.

ومن المقرر أن يدعم المشروع القطاعات الحيوية، لا سيما المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الإيواء والمخيمات، بما يعزز الاستجابة الإنسانية الطارئة ويساهم في تعزيز صمود المجتمع.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن سلسلة المساعدات القطرية المقدمة لأهالي قطاع غزة، بهدف التخفيف من معاناتهم وتعزيز صمودهم وتحسين ظروفهم الحياتية في ظل الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة.