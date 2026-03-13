في يوم القدس العالمي.. أبو عبيدة يثمن القصف الصاروخي الإيراني على (إسرائيل)

قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إنه في يوم القدس العالمي “نشيد بالضربات الصاروخية التي نفذها الحرس الثوري الإيراني مستهدفاً كيان العدو الصهيوني، ضمن عمليات القصف المتواصلة على الكيان، باستخدام صواريخ نوعيةٍ وانشطاريةٍ، شفت صدور أبناء شعبنا المكلومين، وأنارت قلوب الأحرار قبل أن تضيء سماء (تل أبيب)”.

وأضاف أن “خروج الملايين من أبناء الشعب الإيراني العزيز اليوم نصرة للأقصى رغم الحرب المسعورة عليهم، والتحام القادة بالجماهير، لهو دليلٌ إضافيٌ على موقفهم المبدئي الداعم لفلسطين، وأن الجمهورية الإسلامية في ظل قيادة السيد مجتبى خامنئي، ستمضي على ذات الطريق الذي خطه الشهيد السيد علي خامنئي بدمه”.

وتابع أبو عبيدة أن “يوم القدس العالمي الذي أحيته جماهير شعوبنا الإسلامية نصرة لفلسطين، لهو فرصةٌ لتوحيد طاقات الأمة وتصحيح البوصلة نحو قضاياها الكبرى، فالقدس تئن تحت الاحتلال، ومسجدكم الأقصى فارغٌ من المصلين، وعدوكم الحقيقي هو الكيان الصهيوني الذي يتربص بكم، ويوسع دائرة عدوانه على أمتنا يوماً بعد يوم”.