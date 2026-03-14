حماس تدين العدوان على إيران وتدعو للعمل على وقفه فورًا

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مجددًا للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران، معتبرة أنه ينتهك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وأكدت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم السبت، أن مصلحة الأمة الإسلامية والمنطقة في وقف هذه الحرب.

ودعت جميع الدول والمنظمات الدولية للعمل على وقفها فورًا، مثمنة كل الجهود التي بذلتها الدول المختلفة لمنع اندلاعها وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية.

وأكدت حق الجمهورية الإسلامية في إيران بالرد على هذا العدوان بكل الوسائل المتاحة وفق الأعراف والقوانين الدولية.

ودعت الإخوة في إيران إلى عدم استهداف دول الجوار، مطالية كل دول المنطقة بالتعاون لوقف هذا العدوان والحفاظ على أواصر الأخوة فيما بينها.