حماس تهنئ مجتبى خامنئي بانتخابه مرشدًا أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية

بعثت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) رسالة تهنئة إلى آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي بمناسبة انتخابه قائدًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلفًا للقائد السابق السيد علي خامنئي.

وأكدت الحركة في رسالتها، التي وقعها الدكتور محمد درويش، رئيس المجلس القيادي، تقديرها للدور الذي تضطلع به إيران في دعم قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن انتخاب خامنئي الجديد جاء في مرحلة حساسة تمر بها المنطقة.

وأدانت حماس العدوان الصهيوني–الأمريكي على إيران، معتبرة أنه محاولة لاستهداف استقرار المنطقة وإضعاف محور المقاومة.

وأعربت عن ثقتها بأن قيادة خامنئي ستتم بحكمة وثبات بما يحفظ استقرار الجمهورية الإسلامية ويعزز دورها الإقليمي.

وشددت الحركة على أن متانة النظام وتماسك مؤسساته يمثلان عامل قوة في مواجهة مخططات الأعداء، وأن هذه المخططات لن تنجح في التأثير على إيران أو على دورها الإقليمي.

وختمت رسالتها بالدعاء بالتوفيق للقائد الجديد في مهامه، وبما يخدم استقرار إيران ودعم قضايا الأمة الإسلامية.