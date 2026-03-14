استشهاد شاب برصاص المستوطنين خلال هجوم على بلدة قصرة جنوب نابلس

استشهد شاب وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، برصاص المستوطنين المتطرفين خلال هجوم على بلدة قصرة، جنوبي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس استشهاد الشاب أمير معتصم محمود عودة (28 عاما) متأثرا بإصابته بالرصاص الحي بالصدر خلال هجوم المستوطنين على قصرة.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" إن طواقمها الطبية تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي وإصابة رابعة نتيجة الاعتداء بالضرب، خلال الاعتداء على الأهالي في بلدة قصرة، قرب مدينة نابلس.

وبيّن "الهلال الأحمر" إلى أن طواقمه تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في الصدر لشاب (25 عاماً) مُنوهة إلى أنها في منطقة الصدر ووصفت بـ "الخطيرة جدًا". مؤكدة: "جاري إنعاش قلب ورئتين للمصاب".

وأشار إلى أن إصابة ثانية لشاب (23 عامًا) بالرصاص الحي في الركبة، وإصابة ثالثة بالرصاص الحي بالفخذ. بينما ذكرت أن طواقمها الطبية نقلت الإصابات إلى مشافي نابلس.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، هاجم مستوطنون متطرفون، أهالي بلدة قصرة، جنوبي مدينة نابلس، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه المواطنين خلال اعتداء استهدف منازل وممتلكات في البلدة.