شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف مواطنين غرب مخيم النصيرات

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب عدد آخر، صباح اليوم الأحد، إثر غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن الطائرات الحربية استهدفت تجمعًا لمواطنين في منطقة السوارحة غرب المخيم، ما أسفر عن سقوط الشهداء وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

ويأتي هذا القصف في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية المتكررة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، فقد أسفرت هذه الخروقات والاعتداءات منذ بدء سريان الاتفاق عن استشهاد 658 مواطنًا وإصابة 1,754 آخرين، إلى جانب انتشال 756 جثمانًا من تحت الأنقاض خلال الفترة ذاتها.