استشهاد مدير شرطة التدخل بالمحافظة الوسطى و7 من عناصر الشرطة في قصف "إسرائيلي"

استشهد مدير شرطة التدخل في المحافظة الوسطى، العقيد إياد أبو يوسف، برفقة سبعة من ضباط وعناصر الشرطة، جراء قصف شنّته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة تابعة للشرطة.

والشهداء هم:

1.إياد أبو يوسف .

2.عبد الرحمن العمصي.

3.وسام الحافي.

4يوسف ميط.

5.مصعب الدرة.

6.فتحي عويضة.

7.رامي حرب .

8.عبد الله بدوان .

وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة الشرطة على شارع صلاح الدين قرب مدخل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد العقيد أبو يوسف ومن كان برفقته من ضباط وعناصر الشرطة.

ويأتي هذا القصف في سياق استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، والتي تسفر عن سقوط شهداء وجرحى.