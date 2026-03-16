اليوم الـ15 من العدوان (الإسرائيلي) على لبنان.. غارات متواصلة وحزب الله يواصل الرد بالصواريخ

يدخل العدوان الإسرائيلي على لبنان، اليوم الأحد، يومه الخامس عشر على التوالي، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية التي توقع عشرات الشهداء والجرحى وتدمّر منازل ومنشآت مدنية في الجنوب وبيروت.

في المقابل، يواصل حزب الله الرد على الهجمات الإسرائيلية عبر القصف وإطلاق الطائرات المسيّرة، إلى جانب التصدي لمحاولات التوغل في بلدات وقرى جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، بدء عمليات برية محدودة لقوات الفرقة 91 ضد ما وصفه بمعاقل حزب الله في جنوب لبنان.

وفي السياق ذاته، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الجيش سيطلب من الحكومة المصادقة على رفع عدد قوات الاحتياط إلى 450 ألف جندي، في إطار الاستعداد لعملية برية واسعة في لبنان.

ميدانياً، شنّت إسرائيل غارتين على بلدة ياطر في جنوب لبنان، كما نفذت ثلاث غارات على مدينة الخيام فجر اليوم الاثنين، إضافة إلى غارة استهدفت بلدة عيتا الشعب، كما نفذت غارتان على القنطرة والصوانة جنوبي لبنان.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام صباح اليوم، عن استشهاد 3 أشخاص، منهم مسعفان وجريح في غارة إسرائيلية على كفرصير جنوبي لبنان.

من جهته، أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي عند بوابة هونين مقابل بلدة مركبا بصلية صاروخية.

كما أعلن حزب الله أن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 00:40 من فجر الاثنين 16 آذار/مارس 2026 الموقع المستحدث في جبل الباط في بلدة عيترون الحدودية بقذائف المدفعية.

وقال الحزب إن مقاتليه استهدفوا عند الساعة 02:35 من فجر الاثنين تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال للمرة الثانية بصلية صاروخية.

وأضاف أن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا أيضًا عند الساعة 02:35 تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي عند بوابة هونين مقابل بلدة مركبا بصلية صاروخية.