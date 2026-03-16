آخر تطورات الحرب على إيران في اليوم الـ17.. انفجارات في طهران وهجمات متبادلة

تتواصل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لليوم الـ 17 تواليًا، في ظل استمرار الغارات ضد مواقع متفرقة في البلاد، تركزت مؤخرًا في ضرب منشآت نفطية ومطارات، فيما تواصل طهران ردها بقصف مواقع إسرائيلية ومصالح أمريكية في المنطقة.

وفجر اليوم الإثنين، تعرض مركز إغاثة وعيادة للهلال الأحمر في العاصمة الإيرانية "طهران" لأضرار كبيرة جراء هجوم إسرائيلي أميركي.

كما شهد مطار مهر آباد في طهران غارات جوية عنيفة أسفرت عن اشتعال النيران فيه، وفق وكالات أنباء.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ موجة واسعة من الهجمات ضد ما وصفه بـ "البنية التحتية للنظام الإيراني" في العاصمة طهران، وتزامن ذلك مع سماع دوي انفجارات متتالية في أنحاء العاصمة.

من جهتها، أكدت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء أن المضادات الجوية تصدت للهجوم، مشيرة إلى وقوع "مواجهة دفاعية مع أهداف معادية" في أجواء طهران.

وتواصل الولايات المتحدة قصف أهداف إيرانية مع تركيز خاص على جزيرة خارك الواقعة على بعد نحو 15 ميلا من الساحل الإيراني، والتي تدير ما يقارب 90% من صادرات النفط الإيرانية.

في المقابل، حذر الحرس الثوري الإيراني من أن استهداف جزيرة خارك سيؤدي إلى "معادلة جديدة وقاسية" في أسواق الطاقة العالمية، وقد ينعكس بشكل مباشر على أسعار النفط وتوزيعه في العالم.

بغضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "الهجوم على مستودعات الوقود في طهران هو جريمة حرب ترتكبها إسرائيل، وانتهاك للقانون الدولي".

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن العملية العسكرية في إيران "تتقدم بشكل رائع"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تحصل على النفط عبر مضيق هرمز، داعيا الدول المستفيدة من هذا الممر الحيوي إلى الدفاع عنه.

وأعلنت الجبهة الداخلية (الإسرائيلية) تعرض مناطق واسعة في وسط فلسطين المحتلة لهجوم صاروخي؛ قالت إنه انطلق من الأراضي الإيرانية، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة في عشرات المواقع، شملت منطقة (تل أبيب الكبرى) ومحيط مطار "بن غوريون"، إضافة إلى مدينة بئر السبع ومناطق واسعة في النقب المحتل.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أن أعدادًا كبيرة من (الإسرائيليين) في (تل أبيب) يشكون من عدم تلقيهم رسائل الإنذار.

خليجياً، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير عشرات الطائرات المسيّرة التي استهدفت المنطقة الشرقية خلال الساعات الأخيرة، مؤكدة إسقاط 55 طائرة مسيرة خلال الليلة الماضية، إضافة إلى اعتراض 12 مسيرة أخرى في وقت لاحق.

كما أعلنت البحرين اعتراض وتدمير 125 صاروخاً و212 طائرة مسيّرة إيرانية منذ بدء الهجمات التي طالت البلاد مع تصاعد الحرب في المنطقة.

بدورها، أفادت وزارة الداخلية الإماراتية بأن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد صاروخي، بينما أعلنت مطارات دبي تحويل بعض الرحلات من مطار دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم الدولي، قبل أن تعلن هيئة دبي للطيران المدني تعليقاً مؤقتاً لحركة الطيران في مطار دبي الدولي كإجراء احترازي عقب حادث طائرة مسيّرة في محيط المطار أدى إلى إصابة أحد خزانات الوقود واندلاع حريق دون تسجيل إصابات.

كما أعلن المكتب الإعلامي لإمارة الفجيرة عن حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهداف بطائرة مسيرة دون إصابات، وأوقفت عمليات تحميل النفط في ميناء الفجيرة بعد الهجوم بالمسيّرات.