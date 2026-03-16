شهيد برصاص الاحتلال قرب مجمّع ناصر الطبي بخان يونس

استشهد مواطن، صباح يوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مجمّع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن بهاء محمود جاد الله القرا برصاص الاحتلال قرب مجمّع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وصباح اليوم، نفذت قوات الاحتلال عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة شرقي قطاع غزة، مع تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت المصادر بإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية جنوبي خان يونس جنوبي القطاع.

وأشارت إلى أن مسيرة إسرائيلية شنت غارة جنوبي مواصي خان يونس.

وذكرت أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف شرقي مدينة غزة.

وفجر اليوم الإثنين، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، جراء انهيار سور كلية الرباط على خيام النازحين في مواصي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.