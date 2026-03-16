حرس الثورة الإيرانية يعلن تنفيذ الموجة 55 من عملية "الوعد الصادق 4"

أعلن حرس الثورة الإسلامية الإيراني اليوم، تنفيذ الموجة الخامسة والخمسين من عملية "الوعد الصادق 4" تحت شعار "يا موسى بن جعفر"، إهداءً إلى الشهيد القائد محمد إبراهيم همت وشهداء جزر مجنون وطلائيه.

وذكر بيان العلاقات العامة للحرس أن العملية استهدفت أهدافًا في الداخل الفلسطيني المحتل، وبالأخص مناطق تل أبيب ومحيط مطار بن غوريون، إضافة إلى مراكز إنتاج الأسلحة الجوية والفضائية التابعة لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) ومراكز دعم تزويد الطائرات بالوقود جويًا.

وأوضح البيان أن العملية نفذت باستخدام صواريخ دقيقة وثقيلة وفرط صوتية من طراز فتاح وعماد وقدر، إلى جانب طائرات مسيرة انتحارية.

وأشار الحرس إلى أن الضربات شملت أيضًا مواقع للجيش الأمريكي في كل من قاعدة الظفرة الجوية، وقاعدة الجفير البحرية، وقاعدة الشيخ عيسى الجوية، مستخدمًا صواريخ متوسطة المدى دقيقة من طراز فاتح وذو الفقار ودزفول، إضافة إلى طائرات مسيرة ذكية وانتحارية.

وأكد البيان أن العملية تم تنفيذها بنجاح