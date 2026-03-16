وزارة الصحة (الإسرائيلية): إجلاء 3369 شخصًا منذ بدء الحرب مع إيران

أعلنت وزارة الصحة (الإسرائيلية)، اليوم الإثنين، أنه تم إجلاء 3369 شخصًا إلى المستشفيات منذ بدء الحرب مع إيران وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم.

وأوضحت الوزارة، أن 81 مصابًا ما زالوا يتلقون العلاج حاليًا، بينهم حالة واحدة حرجة، و7 حالات خطيرة، و14 حالة متوسطة، و59 حالة طفيفة.

وأضافت، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، من الساعة السابعة صباحًا من يوم أمس وحتى الساعة السابعة صباحًا من اليوم، تم إدخال 142 مصابًا إلى المستشفيات.

وتتواصل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لليوم الـ 17 تواليًا، في ظل استمرار الغارات ضد مواقع متفرقة في البلاد، تركزت مؤخرًا في ضرب منشآت نفطية ومطارات، فيما تواصل طهران ردها بقصف مواقع (إسرائيلية) ومصالح أمريكية في المنطقة.