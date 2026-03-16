وزارة الصحة بغزة: 8 شهداء و17 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم عن حصيلة الضحايا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع، حيث وصل إلى مستشفيات غزة ثمانية شهداء وسبعة عشر مصابًا جديدًا.

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ إجمالي الشهداء 671، وإجمالي الإصابات 1,779، بينما بلغت حالات الانتشال 756.

كما لفتت الوزارة إلى وفاة ثلاثة مواطنين وإصابة أربعة آخرين نتيجة انهيار جدار، ما يرفع عدد الضحايا الناتجين عن الانهيارات بسبب فصل الشتاء إلى 28.

وفي الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، بلغ العدد التراكمي للشهداء 72,247، والعدد التراكمي للإصابات 171,878.