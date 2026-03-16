“هل تحب أبوك وأمك؟” … سؤال طفلٍ فلسطيني لجندي بعد أن قتل والديه وأخوته

لن ينسى الطفل خالد بني عودة (11 عامًا) تفاصيل ما حدث بالأمس. سيبقى المشهد مخزّنًا في ذاكرته إلى الأبد، هو وشقيقه مصطفى بني عودة (10 أعوام)، الناجيان الوحيدان من مجزرة عائلتهما في بلدة طمون شمال الضفة الغربية.

يروي خالد ما جرى بصوتٍ يبدو أكبر من عمره: “كنا عائدين من نابلس. كان أبي يقود السيارة وأمي تجلس إلى جانبه، بينما كنت أنا وإخوتي في المقعد الخلفي.”

كان الأب علي بني عودة (42 عامًا) يقود عائلته نحو البيت بعد جولة في المدينة، إلى جواره زوجته وعد بني عودة (37 عامًا)، بينما جلس الأطفال خلفهما: خالد وشقيقه مصطفى، ومعهما الطفلان الأصغر عثمان (6 سنوات) ومحمد (5 سنوات).

يقول خالد:“فجأة بدأ إطلاق نارٍ كثيف. ارتبك أبي قليلًا ثم قال بصوت عالٍ: أشهد أن لا إله إلا الله… بعدها صرخت أمي، ثم سكت صوتها إلى الأبد.”

خلال لحظاتٍ قصيرة تحولت السيارة إلى مشهدٍ صامتٍ للموت.

استشهد الأب علي والأم وعد، كما استشهد الشقيقان الصغيران عثمان ومحمد.

لم ينجُ من العائلة سوى خالد (11 عامًا) وشقيقه مصطفى (10 أعوام).

لكن النجاة لم تكن نهاية الكابوس.

يقول خالد:“عندما توقفت السيارة، جاء الجنود. فتحوا الأبواب وأخرجونا أنا وأخي مصطفى بالقوة. أخذوا يضربوننا ضربًا شديدًا ويصرخون في وجوهنا. كنا خائفين جدًا… لم نفهم ماذا يحدث.”

وسط الصدمة، لم يجد الطفل سوى سؤالٍ واحدٍ خرج من قلبه مباشرة إلى أحد الجنود.

يروي خالد:“سألت الجندي: هل تحب أبوك وأمك؟ قال لي: نعم.فقلت له: ليش قتلت أبوي وأمي؟” فأجابه الجندي أن اخرس!

كان السؤال بسيطًا بقدر براءة صاحبه، لكنه بقي معلقًا في الهواء بلا جواب.

قبل ساعات فقط كانت العائلة تفكر في العيد وملابس الأطفال وزيارات الأقارب. أما في صباح اليوم التالي، فقد وقف الطفلان أمام أربعة قبور جديدة:قبر الأب علي بني عودة (42 عامًا)، وقبر الأم وعد بني عودة (37 عامًا)، وقبري الشقيقين الصغيرين عثمان (6 سنوات) ومحمد (5 سنوات).

يصمت خالد قليلًا قبل أن يقول: “لم نكن نفهم لماذا حدث كل هذا… لماذا رحل والدي وأمي وإخوتي هكذا في غمضة عين.”

في طمون انتهت قصة عائلةٍ كاملة خلال دقائق، لكن سؤال الطفل خالد بقي حيًا… سؤالًا صغيرًا يلاحق ضمير العالم: إذا كنت تحب أباك وأمك… فلماذا قتلت أبي وأمي؟