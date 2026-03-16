وفد قيادي من حماس يُعزي باستشهاد قائد الثورة وعدد من القيادات الإيرانية





زار وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة الدكتور باسم نعيم رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية السفارة الإيرانية في العاصمة التركية أنقرة، مقدماً التعازي باستشهاد الإمام آية الله علي خامنئي وعدد من رفاقه وقادة وشهداء الشعب الإيراني الذين ارتقوا جراء العدوان الصهيوني الأمريكي.

ونقل وفد حركة حماس تعازي قيادة الحركة إلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني باستشهاد قائد الثورة السيد علي خامنئي وعدد من القيادات والمسؤولين الإيرانيين.

كما هنأ وفد الحركة بانتخاب آية الله مجتبى خامنئي خلفًا لوالده في قيادة الثورة، راجيًا له التوفيق والسداد.

وأكد وفد قيادة حماس أن العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران يمثل اعتداءً على الأمة كلها، وأن مثل هذه الجرائم لن تكسر إرادة الشعوب الحرة، بل ستزيدها تمسكاً بخيار المقاومة والدفاع عن الحقوق.

وأطلع الدكتور نعيم سعادة السفير الإيراني على آخر التطورات السياسية والإنسانية والميدانية في غزة والقدس وربوع فلسطين، كما أشار إلى انتهاكات الاحتلال لاتفاقية وقف إطلاق النار.

من جهته، رحب سعادة السفير الإيراني بوفد الحركة، مشددا على وقوف طهران مع المقاومة الفلسطينية.

وضم وفد الحركة ممثل حماس في تركيا الدكتور موسى عكاري.