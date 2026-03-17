كتلة الصحفي تدعو وسائل الإعلام إلى إعادة التركيز على ما يجري في غزة

دعت كتلة الصحفي الفلسطيني وسائل الإعلام العربية والدولية إلى إعادة التركيز على ما يجري في قطاع غزة، وإبراز قضاياه المختلفة، ولا سيما القضايا الإنسانية والحياتية التي يعيشها أبناء شعبنا في ظل الظروف القاسية التي يمر بها القطاع.

وقالت الكتلة في بيان، "إذ نُقدّر انشغال العديد من القنوات ووسائل الإعلام بالحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فإننا نؤكد أن قطاع غزة ما زال يعيش تحت وطأة تداعيات الحرب الأخيرة، وما خلفته من دمار واسع وأوضاع إنسانية بالغة الصعوبة".

وتابعت "آلاف العائلات الفلسطينية ما زالت بلا مأوى وتعيش في الخيام، فيما تتفاقم الأزمات المعيشية والإنسانية يوماً بعد يوم، إلى جانب استمرار الحصار وسياسات التضييق التي تطال مختلف جوانب الحياة في القطاع".

واستدركت في بيانها "وعليه، فإن كتلة الصحفي الفلسطيني تدعو وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء مجدداً على معاناة أبناء شعبنا في غزة، ومواصلة نقل الحقيقة للرأي العام العالمي، بما يسهم في إبقاء القضية حاضرة في الوعي الإنساني والإعلامي، وعدم السماح بتهميشها أو تراجع الاهتمام بها".