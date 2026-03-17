الصحة في غزة: خطر توقف المستشفيات بسبب منع إدخال الزيوت وقطع الغيار

أكدت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع إدخال الزيوت وقطع الغيار اللازمة لصيانة وتشغيل المولدات الكهربائية.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن استمرار عدم السماح بدخول الزيوت وقطع الغيار يُعد أخطر أشكال الضغط على المنظومة الصحية المستنزفة في قطاع غزة.

وبيّنت أن الاحتياج الشهري من الزيوت يصل إلى 2500 لتر، لضمان توفير عمل المولدات وبالتالي استمرار تقديم الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن ما تبقى من مولدات كهربائية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية تعمل منذ أكثر من عامين، وهي مولدات متهالكة وتتعرض لأعطال متكررة.

ولفتت إلى أن عديد الأقسام الحيوية في المستشفيات كالعناية المركزة والأقسام الجراحية والحضانات والطوارئ وأقسام غسيل الكلى وخدمات التصوير الطبي التشخيصية يتهددها خطر التوقف عن العمل مع تزايد تعقيدات أزمة نقص الزيوت وقطع الغيار.

وأضافت أن الفرق الهندسية والفنية في وزارة الصحة تعمل وفق إمكانيات مستنزفة ومحدودة لتشغيل المولدات الكهربائية.

وجددت وزارة الصحة مناشدتها العاجلة والفورية إلى كافة الجهات المعنية بالتدخل والضغط على الاحتلال لإدخال الزيوت وقطع الغيار اللازمة.