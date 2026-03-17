شهيدان وعدد من الإصابات في قصف (إسرائيلي) شرق خان يونس

استشهد مواطنان وأصيب عدد آخر، اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بوصول شهيدين و10 إصابات إلى مستشفى المواصي الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عقب استهداف المركبة في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن القصف أدى إلى انفجار في المكان، أعقبه تصاعد كثيف للدخان من مكان الاستهداف في مواصي خان يونس.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، عمليات القصف وإطلاق النار في عدة مناطق شرقي قطاع غزة، مع استمرار خروقاتها لاتفاق وقف النار في القطاع.

وأفادت مصادر محلية أن آليات الاحتلال أطلقت النار شرقي خان يونس، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر في أجواء جنوب المدينة.