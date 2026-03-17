وزارة الصحة: شهيدان و20 إصابة خلال 24 ساعة في قطاع غزة

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تقريرها الإحصائي اليومي حول عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ شهيدين و20 إصابة، مشيرة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وبيّنت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 673 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1,799، مع تسجيل 756 حالة انتشال.

أما الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، فقد سجلت 72,249 شهيدًا و171,898 إصابة في مختلف أنحاء قطاع غزة.