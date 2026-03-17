بلدية خان يونس تنفذ مشروعًا حيويًا لتعزيز الكفاءة التشغيلية لآبار المياه

نفذت طواقم الصيانة في بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة مشروعًا حيويًا لتعزيز الكفاءة التشغيلية لآبار المياه المحيطة بـ خزان الرحمة، والذي يعد المصدر الرئيسي لتغذية مناطق واسعة في مدينة خان يونس.

وشملت الأعمال الميدانية تمديد شبكات كهربائية بطول (1,200) متر، بهدف ربط الآبار المحيطة بمصدر طاقة مركزي، لتزويد الآبار بالكهرباء من خلال مولد مركزي "ضخم" يتواجد في موقع الخزان، وهو المولد المسؤول أيضاً عن تشغيل مضخات الدفع الكبرى التي تضخ المياه للأحياء السكنية.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس قسم الصيانة والتشغيل م. جهاد أبو جامع أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لضمان استدامة تشغيل مصادر المياه، من خلال شبكة الربط الجديدة، والتي ساهمت في توحيد مصدر الطاقة للآبار والمضخات معًا ما سهل عملية السيطرة والتشغيل وكذلك تقليل فترات التوقف الناجمة عن الأعطال أو نقص الوقود في المولدات المتفرقة."

وأشار م. أبو جامع إلى أن أعمال الربط تمت بالتنسيق الكامل مع شركة توزيع الكهرباء، والتي قدمت دعمًا لوجستيًا وموادًا أساسية ساهمت في سرعة إنجاز الشبكة وربطها بالمنظومة بنجاح.

والجدير بالذكر أن أعمال تعزيز الكفاءة التشغيلية لأبار المياه جاءت في إطار مسئولية بلدية خان يونس لضمان استقرار وصول المياه للمواطنين في المناطق الشاسعة التي يخدمها خزان الرحمة.