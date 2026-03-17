خالد الملا: منع الصلاة في الأقصى خلال رمضان جريمة بحق المسلمين

قال رئيس جماعة علماء العراق، خالد الملا، إن منع الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان وعيد الفطر يمثل جريمة كبرى بحق المسلمين في كل أنحاء العالم.

وأوضح الملا"الرسالة نت" أن هذه الإجراءات تستهدف بشكل مباشر الشعائر الدينية، وتسعى إلى كسر ارتباط المسلمين بمسجدهم المبارك.

وأضاف أن اختيار توقيت رمضان والعيد لتنفيذ هذه الإجراءات يحمل دلالات واضحة على محاولة طمس الرمزية الدينية للأقصى.

وأشار إلى أن استمرار هذه الانتهاكات دون رد فعل حقيقي سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والتغول على المقدسات.

وأكد أن الأمة الإسلامية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه السياسات.

ودعا إلى تحركات سياسية ودبلوماسية عاجلة للضغط من أجل وقف هذه الإجراءات وإعادة فتح الأقصى.

وختم الملا بالتشديد على أن الدفاع عن الأقصى هو واجب ديني لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف.