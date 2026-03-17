ناصر الهدمي: الاحتلال يفرض سيطرة كاملة على الأقصى ويمنع شعائره

قال د. ناصر الهدمي، رئيس اللجنة المقدسية لمناهضة التهويد، إن ما يجري في المسجد الأقصى من إغلاق ومنع للصلاة خلال رمضان والعيد يؤكد أن الاحتلال يسعى لفرض سيطرة كاملة عليه.

وأوضح الهدمي"الرسالة نت" أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مخطط متكامل لتهويد المسجد الأقصى وتغيير هويته الإسلامية.

وأضاف أن منع إقامة الشعائر الدينية في هذه المناسبات يشكل ضربة قاسية للمقدسيين والمسلمين عمومًا.

وأشار إلى أن الاحتلال لم يعد يكتفي بالقيود الجزئية، بل انتقل إلى مرحلة الإغلاق شبه الكامل وفرض واقع جديد.

وأكد أن تهميش دور الأوقاف الإسلامية والوصاية الأردنية بات واضحًا في ظل هذه الإجراءات.

ودعا إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات، وإلزام الاحتلال باحترام الوضع التاريخي والقانوني للأقصى.

وختم الهدمي بالتأكيد على أن صمود المقدسيين سيبقى العامل الحاسم في مواجهة هذه السياسات.