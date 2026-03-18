حماس تنعى علي لاريجاني وتحمّل واشنطن و(تل أبيب) مسؤولية التصعيد

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السيّد علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ونجله وعددًا من مرافقيه، الذين استشهدوا إثر قصف صهيوني استهدف العاصمة الإيرانية طهران.

وتقدّمت الحركة بخالص التعزية والمواساة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وشعبًا، مؤكدةً تضامنها مع إيران في ظل "العدوان الصهيوني الأمريكي" الذي يستهدف المنطقة ويهدّد أمنها واستقرارها.

وأشارت الحركة إلى أن استمرار هذا العدوان يشكّل تصعيدًا خطيرًا، محمّلةً الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال مسؤولية تداعياته الخطيرة.

كما استذكرت "حماس" مواقف لاريجاني في دعم القضية الفلسطينية، معربةً عن تقديرها لدوره في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني.