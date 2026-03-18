الجهاد الإسلامي تنعى لاريجاني وسليماني وتؤكد دعم إيران

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الدكتور علي لاريجاني، ورئيس منظمة قوات التعبئة (البسيج)، اللواء غلام رضا سليماني، وعددًا من مرافقيهم، الذين استشهدوا إثر استهداف صهيوني للعاصمة الإيرانية طهران.

وتقدّمت الحركة بأحر التعازي إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، قيادةً وحكومةً وشعبًا، معبّرةً عن تضامنها في مواجهة "العدوان الأميركي الصهيوني".

وأكدت الحركة أن الشهيد لاريجاني والقادة الذين استشهدوا عُرفوا بدعمهم لفلسطين وقضيتها، ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته في مختلف المحافل.

وشدّدت على أن العدوان لن يزيد إيران إلا تمسكًا بمواقفها في الدفاع عن سيادتها وحقوقها، وعن قضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.