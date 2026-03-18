مقتل (إسرائيليين) اثنين إثر قذائف عنقودية وسط فلسطين المحتلة

قُتل إسرائيليان وأُصيب آخرون، جراء سقوط رأس عنقودي إيراني على مدينة "رمات غان" قرب (تل أبيب) وسط فلسطين المحتلة، الليلة الماضية، في إطار التصعيد المتواصل.

وأفادت وزارة الصحة (الإسرائيلية) بإصابة 192 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين منذ بداية الحرب إلى 3727، بينهم 74 يتلقون العلاج.

وفي السياق، ذكرت مصادر عبرية، أمس الثلاثاء، وقوع أضرار في مبانٍ وسط (إسرائيل)، عقب سقوط 5 قذائف عنقودية، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة، بينها (تل أبيب)، وسماع انفجارات ضخمة.

وأشارت المصادر إلى سقوط صاروخين في المنطقة ذاتها، فيما أكدت صحيفة "هآرتس" أن صاروخًا عنقوديًا إيرانيًا تسبب بأضرار في عدة مواقع وسط (إسرائيل).

من جهته، أعلن الجيش الإيراني استهداف مراكز تكنولوجيا سيبرانية ومواقع لتصنيع أسلحة تابعة للشرطة (الإسرائيلية).