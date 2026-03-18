استشهاد مواطن وإصابة آخرين بقصف (إسرائيلي) قرب جامعة الأقصى في خانيونس

استشهد مواطن وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي بالقرب من جامعة الأقصى غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن القصف وقع على منطقة أرض البصل بواسطة طائرة مسيرة إسرائيلية، ما أدى إلى استشهاد المواطن محمد عبد الملك أبو شهلا وإصابة آخرين.

وأمس الثلاثاء، قصف الاحتلال مركبة في شارع 5 بمنطقة المواصي في خانيونس أسفر عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة نحو 14 آخرين.

وأفادت وزارة الصحة بأن إجمالي عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 673 شهيدًا، إلى جانب 1,799 إصابة و756 حالة انتشال.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72,249 شهيدًا و171,898 إصابة، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.