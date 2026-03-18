أفقهي للرسالة: اغتيال القادة لا يؤثر على مسار المواجهة وقادرون على تجاوز ذلك

أكد الدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور هادي سيد أفقهي أن اغتيال علي لاريجاني وعدد من القادة يمثل خسارة معنوية مؤلمة، لكنه لا يمكن أن يؤثر على مسار المواجهة التي تخوضها إيران في ظل التحديات الراهنة.

وأوضح أفقهي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن ارتقاء هؤلاء القادة الذين وصفهم بـ"الأبطال" يعكس حجم التضحيات التي يقدمها الإيرانيون في سبيل الدفاع عن سيادتهم ومصالحهم الوطنية.

وأشار إلى أن مثل هذه العمليات تأتي في إطار محاولات إضعاف الروح المعنوية، إلا أنها غالبًا ما تؤدي إلى نتائج عكسية تتمثل في تعزيز التماسك الداخلي وزيادة الإصرار الشعبي.

وأضاف أن التجارب التاريخية أثبتت أن إيران قادرة على تجاوز مثل هذه الضربات، بل وتحويلها إلى عوامل قوة تدفع باتجاه مزيد من الصمود.

وبيّن أن اغتيال الشخصيات القيادية لن يغير من المعادلات الاستراتيجية على الأرض، لأن المؤسسات الإيرانية قائمة على نهج مؤسسي لا يعتمد على الأفراد فقط.

وأكد أن الشعب الإيراني يمتلك وعيًا سياسيًا عميقًا يجعله قادرًا على استيعاب مثل هذه الأحداث دون الانجرار وراء محاولات زعزعة الاستقرار.

وشدد أفقهي على أن القيادة الإيرانية عازمة على مواصلة نهجها في مواجهة ما وصفه بـ"العدوان"، حتى تحقيق أهداف الردع الكامل.

كما لفت إلى أن الرد الإيراني لن يكون انفعاليًا، بل سيأتي ضمن حسابات دقيقة تراعي التوازنات الإقليمية والدولية.

وقال إن طهران تعتبر أن أي استهداف لرموزها هو استهداف مباشر لسيادتها، ما يستدعي ردًا محسوبًا يضمن عدم تكرار مثل هذه العمليات.

وأشار إلى أن إيران تمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية ما يمكنها من إفشال الأهداف التي يسعى خصومها إلى تحقيقها.

وأضاف أن محور الحلفاء في المنطقة سيظل عنصرًا مهمًا في معادلة الردع، مما يعزز من قدرة إيران على مواجهة الضغوط.

وأكد أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيدًا محسوبًا، لكنه لن يخرج عن إطار الاستراتيجية العامة التي تعتمدها طهران.

وختم أفقهي تصريحه بالتأكيد على أن الإيرانيين مصرون على مواصلة نضالهم حتى ردع العدوان وإفشال أهدافه، مشيرًا إلى أن دماء القادة ستكون دافعًا إضافيًا لمواصلة الطريق.

وأشار إلى أن هذه الأحداث، رغم قسوتها، ستسهم في إعادة رسم أولويات المواجهة وتعزيز الجبهة الداخلية بما يخدم المصالح الوطنية الإيرانية.