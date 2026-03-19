ورقة تحليلية: إغلاق المسجد الأقصى خلال الأزمات قد يتحول إلى أداة سياسية لإعادة تشكيل الواقع



أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية ورقة تحليلية جديدة بعنوان "المسجد الأقصى بين الطوارئ والسياسة: الإغلاق كأداة لإعادة تشكيل الواقع"، تناولت بالتحليل أبعاد الإجراءات الإسرائيلية المرتبطة بإغلاق المسجد الأقصى خلال الحرب الإقليمية الأخيرة، وانعكاساتها المحتملة على مستقبل الوضع القائم في الحرم القدسي.

وتشير الورقة إلى أن الإغلاقات التي تُقدَّم رسميًا باعتبارها تدابير أمنية مؤقتة قد تتحول، وفق التجربة التاريخية في القدس، إلى ممارسات دائمة تعيد تنظيم الوصول إلى المسجد الأقصى وتفرض واقعًا جديدًا بشكل تدريجي.

وتستند الدراسة إلى قراءة تحليلية لمسار السياسات الإسرائيلية خلال السنوات الماضية، موضحة أن تكرار الإجراءات الاستثنائية يسهم في تطبيعها سياسيًا وإداريًا مع مرور الوقت.

كما تسلط الورقة الضوء على دور التيارات القومية الدينية داخل السياسة الإسرائيلية في الدفع نحو تغيير قواعد إدارة المسجد الأقصى، مستفيدة من فترات الأزمات الإقليمية وتراجع مستوى الاهتمام الدولي، وهو ما قد يفتح المجال أمام تحولات أعمق في طبيعة السيطرة على المكان.

وتحذر الدراسة من أن المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى لا يقتصر على البعد الديني، بل يحمل تداعيات سياسية وأمنية واسعة على الاستقرار في القدس والساحة الفلسطينية عمومًا، نظرًا للمكانة الرمزية المركزية التي يمثلها المسجد الأقصى في الوعي الوطني الفلسطيني.

وتقدم الورقة مجموعة من السيناريوهات المستقبلية، من بينها تكرار الإغلاق بصورة ظرفية بما يؤدي إلى تطبيعه تدريجيًا، أو الانتقال نحو إدارة أمنية أكثر تشددًا تتحول فيها حرية الوصول إلى المسجد إلى إجراء مشروط باعتبارات أمنية دائمة.

وفي ختامها، توصي الورقة بضرورة توثيق الانتهاكات بشكل منهجي، وتفعيل المسارات القانونية والدبلوماسية الدولية، وتعزيز الحضور الفلسطيني في المسجد الأقصى، إضافة إلى تطوير خطاب إعلامي وقانوني يبرز مخاطر تحويل الإجراءات الاستثنائية إلى واقع دائم.

ويأتي إصدار هذه الورقة ضمن سلسلة الدراسات والتحليلات التي يصدرها المركز الفلسطيني للدراسات السياسية بهدف تقديم قراءات معمّقة للتطورات السياسية والاستراتيجية المرتبطة بالقضية الفلسطينية، ودعم صناع القرار والباحثين والإعلاميين بتحليلات تستند إلى فهم سياقي وتحليل استراتيجي للتطورات الميدانية والإقليمية.