استشهاد 4 سيدات وإصابة أخريات بسقوط صاروخ اعتراضي غرب الخليل

في مشهد يتكرر للعام الثاني على التوالي، تتحول منصات منظومة “القبة الحديدية” المقامة في مستوطنات قريبة من المدن والقرى الفلسطينية إلى مصدر خطر مباشر على المدنيين، إذ تتصدى لصواريخ إيرانية في السماء، لتتساقط شظاياها فوق المناطق الفلسطينية، مخلفة شهداء وجرحى وأضراراً واسعة.

وهذا الواقع يعيد إلى الواجهة المخاطر المتزايدة التي تفرضها عمليات الاعتراض الجوية فوق مناطق مأهولة، في ظل تكرار الحوادث ذاتها التي شهدها شمال فلسطين العام الماضي، وتتكرر مجدداً هذا العام.

وفي أحدث هذه الحوادث، استشهدت أربع سيدات من عائلة واحدة، وأصيبت سبع أخريات بجروح خطيرة، مساء الأربعاء، جراء سقوط صاروخ اعتراضي قرب بلدة بيت عوا غرب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تعاملت مع ثلاث ضحايا في موقع الحادث، فيما جرت محاولات لإنعاش سيدة أصيبت بجروح خطيرة في الرأس، إلى جانب ست إصابات أخرى وُصفت بعضها بالخطيرة.

وبحسب مصادر محلية، فإن الصاروخ الاعتراضي سقط على صالون تجميل نسائي، ما أدى إلى وقوع الضحايا بين السيدات المتواجدات داخله.

وأوضح الدفاع المدني الفلسطيني أن الشظايا أصابت "كرفاناً" معدنياً يُستخدم كصالون، يقع بجانب منزل في البلدة، ما تسبب بإصابات خطيرة بين الموجودات داخله.

كما أشارت المصادر إلى سقوط شظايا صاروخية في عدة مواقع بمحافظة الخليل، بما في ذلك المدينة وبلدة دير سامت، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، تعاملت طواقم هندسة المتفجرات والدفاع المدني مع عشرات الحوادث المشابهة في مختلف المحافظات، حيث سقطت بقايا صواريخ ومقذوفات، مخلّفة إصابات وأضراراً في الممتلكات.

وحذّرت الجهات المختصة المواطنين من الاقتراب من أي شظايا أو أجسام مشبوهة، نظراً لخطورتها، داعية إلى الإبلاغ الفوري عنها حفاظاً على السلامة العامة.

ويأتي هذا الحادث في سياق نمط متكرر شهدته مناطق فلسطينية خلال العام الماضي، حيث أدى سقوط شظايا الصواريخ الاعتراضية (الإسرائيلية) إلى سقوط ضحايا مدنيين، ما يحمّل (إسرائيل) مسؤولية تعريض السكان للخطر، ويثير مخاوف متزايدة من استمرار هذه المخاطر في ظل غياب إجراءات كافية لحماية الفلسطينيين القاطنين قرب مواقع الاعتراض.